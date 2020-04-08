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Суд отменил решение о возмещении за разрушенное жилье семье переселенцев

08 апреля 2020, 10:19

Суд отменил решение о возмещении за разрушенное жилье семье переселенцев

Верховный суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые постановили взыскать 6,7 млн гривен с государства Украина в пользу переселенцев за поврежденный дом и имущество в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.

В сентябре 2016 истцы подали иск к государству Украина о возмещении имущественного и морального вреда, за разрушенный дом в селе Водяное Донецкой области.

Вследствие обстрелов и попадания снарядов дом переселенцев был поврежден, а имущество, находившееся внутри — потеряно.

Печерский райсуд Киева вынес решение в пользу истцов.

В июне 2017 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений это решение.

Однако решение обоих судов обжаловали в кассационные инстанции пять ответчиков — Кабинет министров, Государственная казначейская служба, Антитеррористический центр при СБУ, Минобороны, МВД, Главное управление Нацгвардии.

Верховный суд пришел к выводам, что предыдущие суды неправильно руководствовались ст. 86 Кодекса гражданской защиты Украины и ст. 19 Закона «О борьбе с терроризмом».

Отдельно суд отказал переселенцам в возмещении морального вреда.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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