«МГБ работает». Глава «ДНР» пригрозил анонимным Telegram-каналам

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин пригрозил авторам анонимных Telegram-каналов, которые, на его взгляд, «путают грань» и своими критическими публикациями «работают на врага».



«Любые действия власти: плохие, хорошие, любые они подвергают критике. Порой хуже, когда [Telegram-каналы] указывают на слабые места, в силу разных обстоятельств республики, и открывают это перед нашим врагом — Украиной, чем она и пользуется», — заявил он в интервью, фрагмент которого распространили лояльные группировке Telegram-каналы.



По словам Пушилина, у руководства «ДНР» есть понимание, кто стоит за этими Telegram-каналами и «приходится реагировать».



«Наше МГБ работает, все в порядке. Ошибочно было бы псевдо-анонимным телеграмерам полагать, что кто-то проявляет слабость», — подчеркнул Пушилин.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обращало внимание на ограничение свободы мнений на подконтрольных «Л-ДНР» территориях Донбасс.



В конце прошлого года Пушилин публично заявил, что подконтрольные «ДНР» СМИ не показывали «реальную обстановку».



При этом «ДНР» продолжает преследование за критические высказывания. Так в январе был арестован местный блогер Александр Болотин, который рассказал о проблемах в организации школьного питания в Макеевке и на фоне этого вступил в конфликт с представителями «ДНР». До этого Болотин был лоялен к группировке.



После начала вооруженного конфликта в 2014 году боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» захватили местные телеканалов. Сигнал украинских каналов был отключен, а новостные сайты заблокированы.



Доступ украинских и зарубежных СМИ на эти территории ограничен, а журналисты, деятельность которых не согласована с «Л-ДНР», преследуются.