Шмыгаль прогнозирует продление карантина до мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин в Украине из-зак оронавируса продолжится после 24 апреля и продлится как минимум до мая.



«Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о снижении карантинных мероприятий», — сказал он во время заседания правительства.



Шмыгаль, подчеркнул, что в течение апреля Кабмин не отступит от введенного карантинного режима, который был установлен до 24 апреля. «И, скорее всего, будет продлен до начала мая», — добавил он.



При этом Шмыгаль отметил, что в мае при условии позитивной динамики правительство «запустит экономику Украины» по определенному плану, который власти озвучат дополнительно.