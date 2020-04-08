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Кабмин запретил в период карантина снимать с учета переселенцев

08 апреля 2020, 13:46

Кабмин запретил в период карантина снимать с учета переселенцев

Кабинет министров Украины запретил в период карантина, и на протяжении 30 дней после его отмены, принимать решение об отмене действия справки о постановке на учет переселенца по причине возвращения к покинутому месту постоянного проживания. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что этот период не учитывается в срок пребывания на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Также правительство определило, что в случае завершения текущего шестимесячного срока выплаты адресной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату ЖКХ, во время карантина, назначение помощи на следующий шестимесячный срок осуществляется без подачи соответствующего заявления и документов.

В Мининтеграции сообщили, что также запрещена остановка ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» расходных операций по текущему счету переселенца при отсутствии прохождения физической идентификации.

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