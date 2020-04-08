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СБУ: В «Донецкоблгазе» начисляли населению несуществующие долги

08 апреля 2020, 16:00

СБУ: В «Донецкоблгазе» начисляли населению несуществующие долги

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении махинаций с государственным природным газом топ-менеджментом ОАО «Донецкоблгаз». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, ряд промышленных предприятий Донецкой области с 2017 года потребляли газ бесплатно, а их долги руководство облгаза «перебрасывало» на счета жителей области.

«Таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд гривен», — говорится в сообщении ведомства.

Схема реализовывалась с помощью программного обеспечения со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности, сообщили в СБУ.

Во время обысков в «Донецкоблгазе» и по месту жительства фигурантов дела СБУ изъяла вещи и документы, подтверждающие преступления топ-менеджеров, утверждают в ведомстве. Сейчас им готовят подозрения. Следственные действия продолжаются.

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