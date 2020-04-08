СМИ: Украина инициирует круглосуточные переговоры в ТКГ

Украина инициирует круглосуточный режим проведения заседаний Трехсторонней контактной группы, чтобы не откладывать принятие решений до следующих заседаний. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в переговорной группе.



Собеседник агентства сообщил, что на сегодняшнем заседании ТКГ рассматривает два вопроса: новые участки разведения сил и детали обмена.



«Украинская сторона подчеркнула, что, как и ранее, не видит возможности для повышения субъектности и статуса в переговорных группах представителей ОРДЛО, на чем настаивает российская сторона и что является препятствием для более результативных переговоров», — отметил собеседник агентства.



Украина также предложила новый формат переговоров с усилением роли ОБСЕ, которая должна будет помочь разобраться с несогласованностями между Украиной и Россией, по которым они не могут найти решение.



По словам источника, украинская сторона «хочет усовершенствовать регламент проведения заседаний».

Ранее замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Богдан Бондарь сообщил об отсутствии договоренностей по разведению сторон на трех новых участках на Донбассе по итогу видеоконференции 6 апреля.



На прошлой неделе сепаратисты озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами. По данным источника «Громадського» в Трехсторонней контактной группе, Украина пока не соглашается со списком «Л-ДНР».



Руководитель Офиса президент Андрей Ермак рассчитывает, что обмен удерживаемыми лицами с «Л-ДНР» начнется через 2 недели.