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СМИ: Украина инициирует круглосуточные переговоры в ТКГ

08 апреля 2020, 18:55

СМИ: Украина инициирует круглосуточные переговоры в ТКГ

Украина инициирует круглосуточный режим проведения заседаний Трехсторонней контактной группы, чтобы не откладывать принятие решений до следующих заседаний. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в переговорной группе.

Собеседник агентства сообщил, что на сегодняшнем заседании ТКГ рассматривает два вопроса: новые участки разведения сил и детали обмена.

«Украинская сторона подчеркнула, что, как и ранее, не видит возможности для повышения субъектности и статуса в переговорных группах представителей ОРДЛО, на чем настаивает российская сторона и что является препятствием для более результативных переговоров», — отметил собеседник агентства.

Украина также предложила новый формат переговоров с усилением роли ОБСЕ, которая должна будет помочь разобраться с несогласованностями между Украиной и Россией, по которым они не могут найти решение.

По словам источника, украинская сторона «хочет усовершенствовать регламент проведения заседаний».

Ранее замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Богдан Бондарь сообщил об отсутствии договоренностей по разведению сторон на трех новых участках на Донбассе по итогу видеоконференции 6 апреля. 

На прошлой неделе сепаратисты озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами. По данным источника «Громадського» в Трехсторонней контактной группе, Украина пока не соглашается со списком «Л-ДНР».

Руководитель Офиса президент Андрей Ермак рассчитывает, что обмен удерживаемыми лицами с «Л-ДНР» начнется через 2 недели.

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