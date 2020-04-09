Офис президента не видит угрозы в усилении олигархов из-за COVID-19

В Офисе президента не видят угрозы в усилении влияния олигархов в регионах Украины на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде».



В марте президент Владимир Зеленский договорился с крупнейшими бизнесменами Украины о том, что в связи с коронавирусом они будут курировать области, в которых у них есть активы.



«Я просто не вижу в этом (усилении влияния олигархов в регионах — прим.) никакой угрозы. Это, по-моему, слишком преувеличено», — сказал Тимошенко.



По его словам, сложившаяся ситуация аналогична той, которая была в 2014 году. «Все помогают друг другу. Это же не только крупный бизнес, нам вон звонят из разных средних бизнесов, какие-то ассоциации, айтишники и так далее. Там много разных людей, это же не значит, что мы отдали регионы на откуп олигархам. Это вообще не так», — подчеркнул замглавы президентского офиса.



Тимошенко добавил, что задача бизнеса — «модерировать внутри», помогать своими менеджерами в штабах, в облгосадминистрациях.