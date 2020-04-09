Укрпочта будет бесплатно доставлять паски из-за коронавируса

Укрпочта в условиях карантина на Пасху предлагает бесплатную доставку всем желающим пасхальной корзины с традиционной паской. Стоимость самых куличей составляют 30 и 50 гривен.



Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.



«Укрпочта совместно с нашим партнером Киевским хлебозаводом предлагает сохранить свое здоровье, никуда не ходить, а заказать кулич домой, не лишая себя праздника даже в таких сложных условиях. Стоимость куличей 30 и 50 гривен (300 и 450 граммов), а доставка Укрпочтой будет бесплатной», — написал он.



Смилянский добавил, что представители православной и греко-католической церквей обещают помочь в освящении пасок перед доставкой.



«Заказ на нашем сайте или через почтальонов мы принимаем до конца дня 12 апреля, чтобы успеть доставить даже в самые отдаленные села нашей страны до 18 апреля», — отметил руководитель Укрпочты.



Также он предложил благотворительным фондам принять участие в оплате пасок. Для этого нужно обратиться в Укрпочту.



В то же время заместитель главы офиса президента и по совместительству секретарь Координационного совета по противодействию распространения коронавируса Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что он с командой сейчас занимаются поиском способов освящения пасок, чтобы препятствовать массовому скоплению людей в церквях.



«Подключили Укрпочту, Новую почту, наши разные наши еще институции, чтобы придумать как это сделать (освятить — ред.) физически, чтобы было меньше контактов... Есть много разных вариантов. Например, предварительно можно проехаться по всем пекарням, большим предприятиям, которые все это изготавливают, и это сделать (освятить — ред.) ночью», — сказал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Укрпочта бесплатно будет доставлять медикаменты и продукты для пожилых людей, так как Украина обязала соблюдать самоизоляцию людей старше 60 лет.



Число заболевших коронавирусом по состоянию на утро 9 апреля увеличилось до 1892. Умерли — 57 человек, 45 пациентов выздоровели.