Пошлина на импорт угля из России начнет действовать с 15 апреля

Украинское правительство ввело пошлину на импорт из России угля почти всех марок, кроме антрацита, битуминозного и коксующегося угля. Новые пошлины должны заработать с 15 апреля 2020 года.



Соответствующее постановление правительства появилось на правительственном портале 9 апреля, хотя приняли его еще 18 марта.



Пошлина распространяется на уголь, который используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.



В то же время, в тексте постановления правительства отсутствует упоминание о введении пошлины на импорт электроэнергии из России, что анонсировали ранее.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды участвует в разработке законопроекта, который позволит отказаться от использования угля для генерации электроэнергии.