Зеленский предостерег, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Президент Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще впереди, передает Офис главы государства.



На традиционном совещании по борьбе с коронавирусом были озвучины данные, согласно которым, до 70% граждан поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь в дни Пасхальных праздников.



«Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности», — сказал Зеленский.



В ОП напомнили, что Укрпочта уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных пасок. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов и постоянно поступают новые.



Министр внутренних дел Арсен Аваков в свою очередь сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

Минздрав спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться с 14-15 апреля.



В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 людей выздоровели и 57 — умерли.