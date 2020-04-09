Власти опровергли слухи о смертях от коронавируса в Краматорске

Информация о смертях и заболевших коронавирусом в Краматорске является неправдивой. Об этом заявил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при департаменте Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.



«Те слухи, которые слышны в Краматорске относительно погибших и заболевших — это слухи. Есть быстрые тесты, которые оказались позитивными, но обследование продолжается», — сказал он.



Педенко отметил, что применение быстрых тестов началось 3 апреля, когда регион получил 5 тысяч таких тестов и распредили их между больницами вторичной помощи. 7 апреля Донетчина получила еще 50 тысяч экспресс-тестов, еще одна партия будет получена на следующей неделе.



С 6 апреля в области работает лаборатория по выявлению коронавируса. Эта лаборатория получила 7968 ПЦР-тестов, с помощью которых можно установить окончательный диагноз



На данный момент в Донецкой области было подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом. От вируса умер 84-летний житель Дружковки, а 55-летняя жительница Бахмута выздоровела.