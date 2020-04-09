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Украинский военный погиб в бою в Луганской области

09 апреля 2020, 15:53

Украинский военный погиб в бою в Луганской области

Украинский военнослужащий погиб в результате осколочного ранения, полученного во время боя в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там отметили, что боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных на Луганщине.

«Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь в ответ и подавили активность противника», — рассказали в штабе.

Ранее в штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли околицы Хутора Вольного на Луганщине. Один из снарядов прилетел во двор местной жительницы и взорвался, обошлось без пострадавших.

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