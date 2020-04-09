«ДНР»: Один человек погиб, еще один был ранен под Горловкой при обстреле

Жительница поселка Широкая балка погибла в результате сброса мины с беспилотного летательного аппарата, сообщил «мэр» Горловки при группировке «ДНР» Иван Приходько в своем Telegram-канале.



По его словам, погибла молодая девушка 1994 года рождения. «Беспилотник сбросил мины по адресу: улица Плотинная, 166. Девушка умерла по дороге в больницу», — написал он.



Кроме того, по словам Приходько, осколочное ранение шеи, грудной клетки, уха и проникающее ранение легкого получил мужчина 1960 года рождения. Сейчас пострадавший находится в операционной.

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