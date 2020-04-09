Кабмин запретил алкоголь на обсервации

Правительство Украины приняло постановление, которое определяет порядок прохождения обсервации гражданами, вернувшихся из-за рубежа.



«Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации», — говорится в документе.



Перечень заведений обсервации определяют главы облгосадминистраций.



Администрация места обсервации обеспечивает подготовку места обсервации к приему лиц и создание условий их пребывания.



Она следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации.



Общественный порядок возле обсерваторов и во время транспортировки туда людей обеспечивают МВД, полиция и Нацгвардия.



После обсервации люди добираются до мест жительства за свой счет.