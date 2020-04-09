В Краматорске сообщили о двух новых подозрениях на заболевание коронавирусом. Материалы отправлены на исследование в Славянск. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.



Также сообщается о том, что результаты тестов ранее предполагаемых инфицированных — отрицательные.



В Славянске 9 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию была помещена на самоизоляцию женщина, прибывшая из-за рубежа. Как соообщает горсовет, биоматериал направлен на лабораторное исследование.



В Мариупольском горсовете сообщили о новом подозрении на коронавирус в городе. В целом, таких сейчас 19. Официально подтвержденных случаев в городе по-прежнему шесть.