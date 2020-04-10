В ДонОГА собираются создать новый бренд Донетчины

Донецкая областная госадминистрация намерена создать бренд области. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Отмечается, что разработка маркетинговой стратегии и бренда Донецкой области проводится для «усиления положительного имиджа, формирования привлекательности региона для жителей, привлечения национальных и международных инвесторов, квалифицированных кадров и гостей».

Экс-глава области Павел Жебривский использовал логотип «Оновлена Донеччина». Он заявлял, что данный логотип был разработан за его личные средства.



Покинувший должность главы Донецкой ОГА утверждает, что логотип не будет использоваться как политический проект.