Разумков считает оптимистичным прогноз рассмотрения закона о банках за полгода

Спикер Верховной Рады считает оптимистичным прогноз по рассмотрению 16 тысяч поправок к законопроекту о банках за полгода.



На реплику журналистки во время брифинга о том, что рассмотрения законопроекта займет минимум полгода, Разумков отреагировал словами: «Вы оптимист относительно полугода».



Он отметил, что не берется прогнозировать, когда парламент приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках. «Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня еще не сформирована таблица», — сказал Разумков.



Он напомнил, что профильный комитет после того, как сформирует сравнительную таблицу к законопроекту, должен «пройтись по поправкам», и только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале заседаний Рады.



Также спикер подчеркнул, что никто не собирается затягивать процесс подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроекта.



На вопрос, готов ли он идти на рассмотрение законопроекта «по полной процедуре», Разумков ответил: «Я готов идти по закону... Думаю, любой гражданин должен действовать по закону. Не знаешь, как делать — делай по закону».