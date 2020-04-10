В Донецке епархия УПЦ МП проведет онлайн-литургию на Вербное воскресенье

Прихожане Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата смогут посмотреть онлайн-трансляцию литургии в день Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Об этом сообщается на сайте епархии.



Трансляция будет вестись утром 12 апреля из Спасо-Преображенского кафедрального собора Донецка (подконтролен группировке «ДНР»). Службу проведет митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.



Донецкая епархия прямо не призывает прихожан отказаться от похода в церковь в условиях карантинных мер из-за коронавируса. «Приглашаем к просмотру трансляции праздничного богослужения всех, кто не может прийти в храм», — отмечается в сообщении.



При этом так называемый штаб «ДНР» по борьбе с коронавирусом призвал местных жителей воздержаться от посещения храмов 11 и 12 апреля, передает сепаратистский ресурс ДАН.



Украинские власти также призывают граждан отказаться от посещения храмов из-за угрозы заражения коронавирусом, а священнослужителей — вести службы онлайн.

Религиозные организации на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут открыто работать там лишь с позволения «ДНР» и «ЛНР». Чтобы контролировать религиозные течения, они установили правила регистрации таких организаций. Если церковь или община не зарегистрировались, их признают незаконными на территории под контролем боевиков, а ее учредителей могут арестовать или посадить в тюрьму.