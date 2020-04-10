Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Житель Славянска получил ранения в результате взрыва гранаты

10 апреля 2020, 18:11

Житель Славянска получил ранения в результате взрыва гранаты

Житель Славянска госпитализирован с ранениями, полученными в результате взрыва. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны.

«Сегодня около 03:00 в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен травмированный мужчина. Он находится в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении.

Предварительная квалификация события — ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Еще по теме

Места
Славянск
Прочее
взрыв гранаты

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:50
Уезжать из Донбасса или остаться? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
20:33
«ЛНР» продлила ограничения из-за карантина и обязала носить маски
19:44
«ЛНР»: Подтвержден восьмой случай COVID-19
19:34
«ДНР» и «ЛНР» на время запретили поездки за российскими паспортами
19:05
«ДНР»: Еще пятеро заболели COVID-19. Всего — 18 пациентов
16:41
В Донецке епархия УПЦ МП проведет онлайн-литургию на Вербное воскресенье
16:07
«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы
15:34
«ДНР» из-за коронавируса перестала выдавать почти все «документы»
14:36
«ДНР» еще продезинфицировала территорию больницы и два магазина из-за COVID-19
12:56
«ДНР» подозревает коронавирус еще у семи человек
08:53
В «ДНР» назвали бесплатные отпуска во время карантина «перегибом на местах»
19:06
«ЛНР»: Число заразившихся коронавирусом достигло семи человек
18:18
«ДНР» заявляет о 13 случаях коронавируса
17:34
Пушилин заявил, что парад на 9 мая будет — «несмотря ни на что»
16:39
«ДНР»: Один человек погиб, еще один был ранен под Горловкой при обстреле
все новости
20:50
Уезжать из Донбасса или остаться? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
20:33
«ЛНР» продлила ограничения из-за карантина и обязала носить маски
19:44
«ЛНР»: Подтвержден восьмой случай COVID-19
19:34
«ДНР» и «ЛНР» на время запретили поездки за российскими паспортами
19:20
Кличко заявил, что в Киеве не будет комендантского часа
19:05
«ДНР»: Еще пятеро заболели COVID-19. Всего — 18 пациентов
18:35
В рядах ВСУ подтвердили еще три случая заболевания COVID-19
18:11
Житель Славянска получил ранения в результате взрыва гранаты
17:37
СБУ предлагает продолжить блокирование «Вконтакте» и «Одноклассников» еще на три года
16:48
На Донетчине отцу, который забил 6-летнего сына до смерти, дали 10 лет тюрьмы
16:41
В Донецке епархия УПЦ МП проведет онлайн-литургию на Вербное воскресенье
16:07
«ЛНР» ужесточает ответственность за нарушение карантина. Теперь до 7 лет тюрьмы
15:34
«ДНР» из-за коронавируса перестала выдавать почти все «документы»
14:36
«ДНР» еще продезинфицировала территорию больницы и два магазина из-за COVID-19
13:18
В Мариуполь поступило оборудование для диагностики коронавируса
все новости
ВИДЕО
Уезжать из Донбасса или остаться? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
10 апреля, 20:50
Рейвы и школа онлайн: что делает молодежь на карантине ►
09 апреля, 13:56
Как живет Луганская область в условиях карантина ►
09 апреля, 08:45

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция