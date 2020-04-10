Житель Славянска получил ранения в результате взрыва гранаты

Житель Славянска госпитализирован с ранениями, полученными в результате взрыва. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны.



«Сегодня около 03:00 в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен травмированный мужчина. Он находится в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении.



Предварительная квалификация события — ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».