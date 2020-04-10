В рядах ВСУ подтвердили еще три случая заболевания COVID-19

В пятницу, 10 апреля, в Вооруженных Силах зарегистрировано еще 3 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на пресс-службу ВСУ.



В сообщении указано, что военнослужащий Винницкого гарнизона, после ухудшения состояния здоровья 9 апреля, был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом «пневмония», после соответствующего обследования и исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз был подтвержден.



Военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы.



Отмечается, что проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат.



Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Согласно сообщению, также заболевания коронавирусом подтверждено у двух военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя.



С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание. В пятницу подтвердился факт заболевания.



Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, сообщают в ВСУ.



Указано, что они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.



Военные, которые с ними контактировали, отправлены на самоизоляцию.

Таким образом, число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось десяти, один из них — летальный.