По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на утро пятницы в Украине зафиксировано 2203 случая коронавируса COVID-19: 69 пациентов умерли, 61 — выздоровел. В Донецкой области по-прежнему выявлено 11 случаев, в Луганской — три.



«ЛНР» признает наличие коронавируса у восьми жителей подконтрольной ей территории Луганской области. Часть пациентов с коронавирусом вернулись в ОРЛО из Москвы. В «ДНР» заявляют о 13 случаях коронавируса. Еще у семерых жителей ОРДО — подозрение на наличие Covid-19.



«ЛНР» утроила размер штрафа за нарушение карантина. За уклонение от обязательной госпитализации жителям ОРЛО грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.



Политика



Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавируса может стать дополнительным стимулом для России прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму. Трое бывших американских посла в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор рекомендовали властям США, ЕС и Украины предложить Путину прекратить агрессию в обмен на отмену санкций. В Кремле отвергли эту идею.



Кулеба сообщил, что вариант проведения встречи лидеров «нормандского формата» в режиме онлайн предметно не обсуждается.



Общество



«ДНР» приостановила выдачу всех видов так называемых документов за исключением «справки» о регистрации актов гражданского состояния, которая нужна для получения «паспорта» группировки.



«ЛНР» и «ДНР» запретили выезд на территорию России для получения российских паспортов. Ранее пересечение границы с РФ с целью получения паспорта было среди исключений для выезда из отдельных районов Луганской области.



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