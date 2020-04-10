Холдинг Ахметова может приостановить работу «ДТЭК Павлоградуголь»

Частная компания по производству электроэнергии и угля в Украине «ДТЭК Энерго» планирует приостановить работу предприятия «ДТЭК Павлоградуголь», которое объединяет 10 шахт и дает рабочие места 30 тысячам людей. Владельцем «ДТЭК Энерго» является бизнесмен, олигарх Ринат Ахметов.



Причиной возможной приостановки в компании называют кризис в энергетической отрасли. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук, передает «Интерфакс-Украина».



«Причина банальная – невозможность платить заработную плату. Вторая причина – невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым», – сказал он.



«ДТЭК Павлоградуголь» находится в Днепропетровской области.

В конце марта «ДТЭК Энерго» сообщило, что шахты «ДТЭК Добропольеуголь», шахта «Белозерская» и ЦОФ «Октябрьская» приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке угля с 1 апреля. В компании заявили, что причиной кризиса в энергетической отрасли Украины стали импорт электроэнергии и угля, а также вмешательств в работу рынка со стороны политиков.



В феврале президент Владимир Зеленский предложил группе компаний ДТЭК приватизировать неприбыльные шахты. В холдинге сообщили, что не планируют участвовать в приватизации «Центрэнерго» и убыточных государственных шахт.