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Более 300 украинских медиков заразились коронавирусом

10 апреля 2020, 23:30

Более 300 украинских медиков заразились коронавирусом

В Украине 334 медицинских работника заболели коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил в министр здравоохранения Максим Степанов.

«Действительно, у нас из 2 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы», - сказал он в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».

Один из недавних случаев смерти медика произошел в Хмельницкой области. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая там же лечилась.

В пятницу, 10 апреля, в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией: комбинезоны, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы, санитайзеры, которые предназначены для 10 тысяч украинских медиков. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, гуманитарный груз прибыл в Украину от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее в Корею отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению COVID-19.

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