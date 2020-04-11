В Украине не осталось регионов без COVID-19: в Николаевской области подтвердили два случая

В Николаевской области подтвердили первые два случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.



Таким образом, в Украине не осталось регионов, где не были бы выявлены случаи заболевания коронавирусом.



Ляшко уточнил, что вирус обнаружили в Вознесенском районе Николаевщины у людей, которые вернулись из Польши. Замглавы МОЗ пояснил, что об этих случаях стало известно «только что», поэтому они не вошли в статистику за минувшие сутки.

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 2511 случаев коронавируса. Выздоровели 79 пациентов, а 73 — умерли.