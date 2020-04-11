Беспилотник ОБСЕ обстреляли над участком разведения в Петровском

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время мониторинга ситуации на участке разведения сил в районе подконтрольного боевикам Петровского Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели слышали 20 выстрелов из стрелкового оружия, направленные по их оценке, в сторону БПЛА.



«Команда СММ потеряла управление БПЛА, который, по оценке, упал, и наблюдателям не удалось его вернуть», — сказано в сообщении.



В тот же день другой беспилотник СММ оказался под огнем из стрелкового оружия, пролетая вблизи подконтрольного правительству Гранитного на Донетчине.



Наблюдатели вернули БПЛА и покинули этот район.