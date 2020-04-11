Боевики снова нарушили режим «тишины»: ранен еще один военный

Боевики обстреляли сегодня днем Новозвановку в Луганской области, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.



«Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение», — сказано в сообщении.



Военнослужащего эвакуировали в военно-медицинское учреждение, его состояние удовлетворительное.



Силы ООС открывали ответный огонь, используя имеющиеся огневые средства.

Утром 11 апреля в результате обстрелов со стороны боевиков в районе Новотошковского на Луганщине ранения получили двое военных.



За минувшие сутки боевики ранили одного военнослужащего.