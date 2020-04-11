«ДНР» закрыла поселок, где расположена Старобешевская ТЭС, из-за угрозы COVID-19

Группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская теплоэлектростанция, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава местной поселковой «администрации» Святослав Губин.



«С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в поселке энергетиков с 10 апреля 2020 года на ключевых направлениях выезда устанавливаются контрольно-пропускные пункты (КПП) и пропускной режим въезда — выезда жителей поселка и транспорта», — говорится в обращении Губина во «ВКонтатке».



Ограничивается въезд в поселок жителей других населенных пунктов, за исключением работников Старобешевской ТЭС.



При этом, по словам Губина, в полном объеме будет обеспечиваться работа магазинов, доставка продуктов питания, хлебобулочных изделий, товаров первой необходимости, работа аптек.



Не запрещается доставка горюче-смазочных материалов, медицинских и лекарственных препаратов, продуктов питания и хозяйственных товаров.



«Жителям поселка Новый Свет, которым необходимо по очень важным причинам выехать из поселка, поселковой администрацией, при объяснении причин и предоставления документа, выдаются разовые или постоянные пропуска. Работники Старобешевской ТЭС, правоохранительных органов, комендатуры, санитарно-эпидемиологической службы, налоговой инспекции, скорой медицинской помощи могут перемещаться при предъявлении своего служебного удостоверения», — отмечается в сообщении.

Старобешевская теплоэлектростанция — основной объект, который обеспечивает подконтрольную «ДНР» территорию электроэнергией.



«ДНР» сообщила уже о 18 случаях заболевания коронавирусом. При этом группировка не называет населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни.