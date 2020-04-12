В Украине уже 2777 случаев коронавируса. Умерли 83 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них 83 человека умерли, а 89 выздоровели. В стране второй день число выздоровевших превышает число умерших от COVID-19.



Всего за сутки было зафиксировано 266 новых случаев заболевания.





Ситуация по регионам:



Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 291 случай;

Кировоградская область — 118 случаев;

Киев — 416 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Тернопольская область — 243 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черновицкая область — 432 случая;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.