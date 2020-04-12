Боевики стреляли на Луганщине: один боец погиб, еще один ранен

Боевики открыли огонь в Луганской области в воскресенье, в результате чего один военнослужащий погиб и один — получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.



«К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», — сообщили в штабе.



Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.



За минувшие сутки вследствие обстрелов со стороны боевиков ранения получили трое военнослужащих.