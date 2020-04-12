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Боевики стреляли на Луганщине: один боец погиб, еще один ранен

12 апреля 2020, 11:51

Боевики стреляли на Луганщине: один боец погиб, еще один ранен

Боевики открыли огонь в Луганской области в воскресенье, в результате чего один военнослужащий погиб и один — получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

«К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», — сообщили в штабе.

Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

За минувшие сутки вследствие обстрелов со стороны боевиков ранения получили трое военнослужащих.

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