Минздрав: Украина не справится с коронавирусом, если заболеет 10% населения

Украина безболезненно справится с распространением коронавируса, если число заболевших не превысит 2% от численности населения. Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Минздрав.



По его словам, медицинская система не выдержит, если число случаев COVID-19 достигнет 10% от численности населения.



«По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделения интенсивной терапии», — сказал Ляшко.



«Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени », - констатировал он.



В Минздраве ожидают существенного роста числа выявленных случаев COVID-19, так как теперь в Украине тестируют всех больных пневмонией, пациентов с лихорадкой и их контактных лиц.



В Минздраве также призвали украинцев воздержаться от походов в церковь и соблюдать карантин, чтобы существенно сдержать распространение коронавируса.

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 83 человека умерли, а 89 выздоровели.



По данным правительства, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 миллионов 289 тысяч человек без учета аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.