Подготовка к скорому обмену, Донбасс в условиях карантина и жертвы обстрелов. Главное за неделю

Ситуация с распространением Covid-19
В Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом: 83 человека умерли, 89 выздоровели. В Донецкой области области выявлено 11 случаев, один из них летальный. В Луганской области — 3 диагноза COVID-19.
Группировка «ЛНР» признает наличие коронавируса у восьми жителей подконтрольной ей территории. В «ДНР» заявляют о 18 случаях коронавируса по состоянию на 10 апреля. Часть пациентов с коронавирусом вернулись в ОРДЛО из Москвы.
У Министерства обороны отсутствуют данные о количестве случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной боевикам территории Донбасса.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют, что «ДНР» скрывает первый летальный случай от коронавируса.
Вооруженные силы не располагают достаточным количеством защитных средств для обеспечения всего личного состава, заявил министр обороны Андрей Таран. Среди военнослужащих в зоне ООС провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.
Урегулирование конфликта на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась провести обмен удерживаемыми лицами не позднее Пасхи. В Офисе президента сообщили, что стороны согласовали списки для обмена, однако формат будущего обмена не раскрывают.
Стороны в ТКГ не пришли к согласию относительно трех новых участков для разведения вооруженных сил и средств.
Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен отзывать подписи главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донбасса (ОРДЛО).
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавируса может стать дополнительным стимулом для России прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму. Трое бывших американских посла в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор рекомендовали властям США, ЕС и Украины предложить Путину прекратить агрессию в обмен на отмену санкций. В Кремле отвергли эту идею.
Кулеба сообщил, что вариант проведения встречи лидеров «нормандского формата» в режиме онлайн предметно не обсуждается.
Права человека
Кабинет министров запретил в период карантина, и на протяжении 30 дней после его отмены, снимать с учета переселенцев по причине возвращения к покинутому месту постоянного проживания. Период карантина не будет учитываться в срок пребывания на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.
Боевые действия
С 16 по 12 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военнослужащих и восемь получили ранения.
В результате обстрела Марьинки Донецкой области 7 апреля ранение получила местная жительница.
В марте ООН зафиксировала две смерти и 17 случаев ранения гражданских лиц вследствие вооруженного конфликта на Донбассе.
Боевики продолжают отказывать наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде, ссылаясь на ограничения из-за карантина. Последний эпизод произошел на блокпосте «ЛНР» возле Станицы Луганской: боевики не выпустили патруль СММ на подконтрольную Украине территорию.
Общество
Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Россия дважды передавала группировке тест-системы по выявлению коронавируса, а иначе врачам в ОРДО «просто нечем бы было выявлять и подтверждать диагноз». Количество полученных тест-систем в «ДНР» не называют. Тесты для выявления COVID-19 в ОРДЛО также направит Международный комитет Красного Креста.
Боевики «ДНР» изолировали поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская ТЭС, из-за угрозы распространения COVID-19.
Шевченковский райсуд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы полковника ВСУ Ивана Безъязыков по обвинению в госизмене и сотрудничестве с боевиками. С 2014 по 2016 годы Безъязыков находился в плену группировки «ДНР».
«ЛНР» и «ДНР» запретили выезд на территорию России для получения российских паспортов. Ранее пересечение границы с РФ с целью получения паспорта было среди исключений для выезда из отдельных районов Луганской области.
В подконтрольных боевикам городах Луганской области появились отряды «казачьих дружин», созданные якобы с целью недопущения распространения коронавируса.
Экономика
Бывший «секретарь Совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил, что директора металлургических и угольных предприятий в ОРДО отчитываются перед беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.
В Донецкой области возобновили работу 17 продуктовых рынков. Торговые точки с продуктами питания открыты в Доброполье, Новогродовке, Дружковке, Покровске, Селидово и Волновахском районе Остальные по-прежнему закрыты из-за карантина.
Дайджест тв-еженедельников о Донбассе
«Донбасс сегодня»: Первая неделя карантина на оккупированных территориях. И первые смерти, и заражения. Как главы псевдореспублик преуменьшают масштабы пандемии // Как жители Донбасса объединяются и помогают друг другу выжить во времена эпидемии // Карантин обвалил рынок недвижимости: как снизились цены на аренду и покупку жилья на Донбассе // Вынужденные меры или нарушение прав человека. Как власть планирует отслеживать контакты зараженных коронавирусом.
«Донбасс Реалии»: Украина создала новые ракеты // Российских военных перебрасывают на Донбасс во время эпидемии коронавируса // Почему Лукашенко не боится коронавируса? // «ДНР» изолировалась от «ЛНР» из коронавируса.
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