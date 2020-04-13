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Штаб ООС зафиксировал три обстрела за сутки, есть потери

13 апреля 2020, 07:56

Штаб ООС зафиксировал три обстрела за сутки, есть потери

За минувшие сутки на Донбассе боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляв украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское, один военнослужащий погиб, еще один получил боевое ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли «исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника». Отмечается, что после применения украинскими военнослужащими «штатного вооружения» боевики отказались от дальнейших провокаций.

«Потери противника уточняются», — добавили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял и потерь среди украинских защитников нет.

В штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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