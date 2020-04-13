Карантин и права человека. Законны ли штрафы? ►

Чтобы препятствовать распространению коронавируса, власть ужесточила карантинные меры. Но это вызывает возмущение у части общества и опасения правозащитников.
Одно из нововведений, которое дает почву для дискуссий среди юристов, — появление без защитной маски в общественных местах.
За все время карантина в Украине составлено 4 тысячи протоколов, связанных с нарушением карантинных норм. Суммы штрафов от 17 до 34 тысяч гривен, которые накладываются на нарушителей, эксперты считают неприемлимыми.
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