Число заболевших коронавирусом в ВСУ увеличилось до 19

В рядах Вооруженных сил Украины подтверждено уже 19 случаев коронавируса COVID-19, в том числе один выздоровевший и один летальный. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



По состоянию на вечер 12 апреля с помощью лабораторного тестирования была подтверждена коронавирусная инфекция у сотрудника ВСУ, который 8 апреля был госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.



Как рассказали в командовании Медсил, чаще всего военнослужащие заражаются во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, которые не входят в круг лиц, с которыми заболевший общается каждый день и живет вместе.



Смерть от коронавируса в ВСУ была зафиксирована еще 6 апреля.

В Украине число случаев COVID-19 увеличилось до 3102. Из них 97 человека выздоровели, а 93 — умерли.