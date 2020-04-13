«ЛНР»: В Вознесеновке в ДТП погибла несовершеннолетняя

Фото: «МЧС ЛНР»

В подконтрольном группировке «ЛНР» городе Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) в ДТП погибла 17- летняя девушка. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Отмечается, что ДТП произошло на улице Ватутина. Водитель ВАЗ 2172 не справился с управлением, в результате чего автомобиль с четырьмя пассажирами врезался в хозяйственную постройку. После сильного столкновения машина перевернулась и загорелась.



Еще одна пострадавшая 18 лет в критическом состоянии доставлена в реанимацию. Двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести, доставлены в травматологическое отделение Свердловской горбольницы.



Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.