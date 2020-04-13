Полиция отчиталась о задержании наркоторговцев в прифронтовом Курахово

Два канала сбыта наркотиков были ликвидированы в ходе спецоперации в прифронтовом Курахово Донецкой области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.



Отмечается, что первая группа наркодилеров состояла из семейной пары и еще двух сообщников.



Полицейские документировали незаконную деятельность группы в три этапа оперативных закупок, во время последнего правоохранители задержали организатора сбыта — 50-летнего местного жителя.



Злоумышленники сбывали наркотики местным жителям по предварительной договоренности, как из рук в руки, так и методом закладок. Деньги от продажи поступали сразу на карту организаторов.



Вторая группа наркоторговцев состояла из двух человек — организатора и пособника. Полицейские провели два этапа оперативных закупок и задержали организатора — ранее судимого 40-летнего мужчину.



Всего у организаторов наркобизнеса изъято более 150 тысяч гривен, добытые от продажи наркотических средств и психотропных веществ: каннабиса, амфетамина и СОЛИ.



По данным фактам открыты уголовные производства по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.