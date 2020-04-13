В Раде разблокировали подписание закона о рынке земли

Верховная Рада рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 31 марта о принятии закона об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, разблокировав таким образом подписание этого документа.



Парламент на внеочередном заседании в понедельник отклонил 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, 10 из которых зарегистрировала фракция «Батькивщина».



Спикер Верховной Рады не может подписывать принятый закон, пока депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Верховная Рада в ночь с 30 на 31 марта приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 гектаров.



Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года покупать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч гектаров. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.