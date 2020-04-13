Рада увеличила штрафы за поджог лесов в 18 раз

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу, направленных на усиление ответственности за загрязнение воздуха и уничтожение растительности. За такое решение проголосовали 328 депутатов на внеочередном заседании в понедельник.



В частности, документом предусмотрено увеличение в 18 раз существующих штрафов.



Так, штраф за загрязнение воздуха составит от 30600 до 61200 гривен или ограничением свободы сроком до трех лет.



Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91800 до 153000 гривен.



Нарушение требований пожарной безопасности в лесах — влечет наложение штрафа от 1500 до 4590 гривен и на должностных лиц — от 4590 до 15300 гривен. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, — штраф от 4500 до 15300 гривен для граждан и от 10710 до 18360 гривен для должностных лиц.



Выжигание стерни, пастбищ, участков из степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения установленного властями порядка наказывается штрафом от 3060 до 6120 гривен для граждан и 15300 до 21420 гривен для должностных лиц.



Если те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда — от 6120 до 12240 гривен.