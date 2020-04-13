ДТЭК приостановило экспорт электроэнергии

Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из «Острова Бурштынской ТЭС» в Венгрию и Румынию. При этом цена электроэнергии в Украине в 4-5 раз выше, чем в этих странах. Об этом пишет «БизнесЦензор».



По состоянию на 13 апреля работают 3 из 9 блоков Бурштынской ТЭС, что хватает лишь на покрытие потребления в БуОс.



Бурштынская ТЭС — производит 90% электроэнергии в БуОс. При этом, экспорт электроэнергии в Европу возможен только из БуОс, который синхронизирован с европейской энергосистемой.



Согласно данным ГП «Оператор рынка», цена электроэнергии в базе (Base) на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине составляет 40,8 евро/МВт*ч в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) и 50,6 евро/МВт*ч в БуОс.



Соответствующая цена в Румынии и Венгрии составляет около 11 евро/МВт*ч, что в 4 раза дешевле, чем в ОЭС Украины и в 5 раз дешевле, чем в БуОс.



В НЭК «Укрэнерго» изданию сообщили, что из-за отсутствия экспорта диспетчер «Укрэнерго» был вынужден остановить импорт электроэнергии из Европы в БуОс для обеспечения безопасности энергосистемы.



8 апреля Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) приняла решение об остановке импорт электроэнергии из РФ и Беларуси с 10 апреля.