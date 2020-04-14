Штаб ООС заявил о семи обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что в течение суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны сохраняться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как сообщается, открывая огонь в ответ, украинские военные «применили очередные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе».



В штабе добавили, что огонь боевиков велся по украинским позициям в районе Широкино, Саханки, Веселого, Павлополя, Красногоровки, Тарамчука, Опытного, Крымского.



С начала текущих суток штаб сообщил о двух нарушениях режима прекращения огня. «Противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра — рядом с Красногоровкой», — отмечается в сводке. Потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.



Случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил не зафиксировано.