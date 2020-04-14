Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 3372. Умерли 98 человек

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине на утро вторника составляет 3372 человека, сообщает Минздрав.



Из них 119 пациентов выздоровели, а 98 — умерли. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев заболевания.

Ситуация в регионах:



Винницкая область — 200 случаев;

Волынская область — 80 случаев;

Днепропетровская область — 71 случай;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 112 случаев;

Закарпатская область — 99 случаев;

Запорожская область — 89 случаев;

Ивано-Франковская область — 332 случая;

Кировоградская область — 144 случая;

Киев — 551 случай;

Киевская область — 224 случая;

Львовская область — 136 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 134 случая;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 280 случаев;

Харьковская область — 14 случаев;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 546 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.