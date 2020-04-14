Продуктовые рынки снова закроют на карантин

Продуктовые рынки повторно закроют на время карантина из-за ряда нарушений. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



«С завтрашнего дня моё постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV вечером 13 апреля.



Причиной для отмены собственного постановления Ляшко назвал «бешеные нарушения» санитарных норм.: «Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения».

Напомним, что в Донецкой области возобновили работу 17 продуктовых рынков. Торговые точки с продуктами питания открыты в Доброполье, Новогродовке, Дружковке, Покровске, Селидово и Волновахском районе Остальные по-прежнему закрыты из-за карантина.