МОЗ: Отделения реанимации выдержат одновременно не более 3,5 тысяч больных COVID-19

Украинская медицина может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.



«Наш предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся — не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Сейчас, по словам замглавы Минздрава, чтобы не допустить такой критической ситуации нужно всем украинцам оставаться дома и не нарушать правил карантина.



Также Ляшко объявил о том, что рынки в Украине снова закроют из-за нарушений условий карантина.