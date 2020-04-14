В полиции фиксируют «значительный рост» преступности на Донетчине за время карантина

В Донецкой области наблюдается рост преступности на фоне карантина из-за COVID-19. В частности, участились случаи мошенничества и разбойных нападений. Об этом заявил глава Управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.



«Мы видим, что во время карантинных мероприятий уровень преступности на территории области значительно растет. Мы видим особенно рост корысно-ненасильственной преступности, то есть рост мошенничества», — сказал он во время брифинга в ДонОГА 14 апреля.



Кроме этого, полиция констатирует незначительный рост разбойных нападений.



«Сегодня у нас страдают от разбойных нападений Мирноград, Дружковка и Краматорск. Очень интенсивно совершаются указанные преступления (в этих городах — прим.)», — отметил глава областного управления полиции.



Он также сообщил, что полиция не наблюдает роста случаев воровства, однако прогнозируют такое развитие событий.