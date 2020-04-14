Глава «ДНР» рассказал российскому сенатору об отсутствии новых больных COVID-19

Фото: Денис Пушилин

Член Совета Федерации РФ Сергей Мамедов приехал в Донецк, где встретился с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.



Как сообщается на сайте Пушилина, они обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции.



«На сегодняшний день у нас подтвержденных лабораторно 18 случаев. И сегодня, если не ошибаюсь, уже четвертый день, когда у нас нет прироста по подтвержденным результатам», — сказал глава группировки.



По его словам, это показывает действенность принятых карантинных мер. «С другой стороны, мы стараемся выдержать баланс. Почему? Потому что мы не можем позволить себе закрывать предприятия, и мы объективно это оцениваем», — подчеркнул Пушилин.



В свою очередь Мамедов отметил, что в Москве ситуация с COVID-19 на сегодняшний день «гораздо более сложная». «Ну она и началась раньше, и все-таки, сами понимаете, у нас Москва... Очень много людей приезжало, улетало, ездило. Привезли отовсюду, откуда можно», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее Пушилин заявлял, что «ДНР» получает помощь в борьбе с коронавирусом от России. При этом руководство группировок «ДНР» и «ЛНР» игнорирует возможность получить помощь от Международного комитета Красного креста.



Согласно выводам исследования «Донецкого института информации», медиа группировок «ДНР» и «ЛНР» используют ситуацию с СOVID-19 в качестве инструмента информационного влияния, чтобы препятствовать возвращению этих территорий под контроль властей Украины. В частности, они концентрируют внимание не на помощи населению, а на распространении предвзятой информации о вирусе.