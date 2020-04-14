«ЛНР» сообщила о 16 заболевших коронавирусом

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории число случаев коронавируса COVID-19 возросло до 16. Об этом сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Она добавила, что один человек выписан уже с выздоровлением.



Какие-либо детали о двух новых заболевших в сообщении не приводятся.



Вчера «ЛНР» сообщала о 14 случаях коронавируса.

У Минздрава Украины отсутствуют данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.