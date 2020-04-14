В Донецкой области на учениях взорвался миномет: погиб военный, еще 8 ранены

Во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат, еще восемь военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



По предварительной информации, происшествие случилось около 11:40, взорвался 82-мм миномет.



Пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.



Начато досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).