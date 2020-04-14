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Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина

14 апреля 2020, 21:07

Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отмечать Пасху дома и подчеркнул, что этого во многом будет зависеть спокойное прохождение эпидемии коронавируса в стране.

«От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я и говорил ранее — мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся ради общей цели, и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящения корзин, это касается и традиционных пикников и походов в гости. Не в этом году», — 
сказал он в видеообращении.

Зеленский напомнил, что есть договоренности с украинскими медиагруппами, и граждане смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

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