Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отмечать Пасху дома и подчеркнул, что этого во многом будет зависеть спокойное прохождение эпидемии коронавируса в стране.



«От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я и говорил ранее — мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся ради общей цели, и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящения корзин, это касается и традиционных пикников и походов в гости. Не в этом году», —

сказал он в видеообращении.



Зеленский напомнил, что есть договоренности с украинскими медиагруппами, и граждане смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.