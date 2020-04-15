На Донетчине начальница почтового отделения присвоила деньги для субсидий

На Донетчине начальница одного из отделений «Укрпочты» присвоила деньги, предназначавшиеся для монетизации субсидий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в период с марта по октябрь 2019 года, женщина, используя свое служебное положение, подделывала чужие подписи в ведомостях о получении гражданами субсидий в денежной форме.



«В результате указанных противоправных действий женщина завладела бюджетными средствами на сумму почти 23 тысячи гривен. Действия лица квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины», — говорится в сообщении.