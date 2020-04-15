«ДНР» закрыла на карантин отделение реанимации с заболевшей COVID-19

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке вместе с врачами было закрыто на карантин реанимационное отделение клинической Рудничной больницы, из-за нахождения там заболевшей коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Юнион».



Клиника была определена в числе тех, которые будут поддерживать жизнь людям с COVID-19, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что учреждение располагает 20 аппаратами ИВЛ.



Из сюжета канала стало известно, что пациентку подключали к аппарату ИВЛ, ранее «ДНР» об этом не сообщала.



По словам главного врача Анны Рудниченко, на данный момент заболевшую уже отключили от искусственной вентиляции легких. «Думаю, в ближайшие дни ее состояние стабилизируется до относительно удовлетворительного», — подчеркнула медик.



В клинике есть два реанимационных отделения, одно из которых вместе с врачами перевели в режим карантина. «Мы отправили уже среды (биологические материалы — ред.) сотрудников для исследования, сегодня (14 апреля — ред.) уже должны получит ответ», — резюмировала Рудниченко.



Во вторник вечером в «ДНР» заявили, что среди медработников — двое заболевших COVID-19 (их место работы не уточнялось). Всего на подконтрольной группировке территории было объявлено о 22 случаях коронавируса.



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